 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
246

Pfizer реорганизует структуру бизнеса

12.07.2018

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc заявила о реорганизации своего бизнеса, который с 2019 г. будет состоять из трех подразделений, сообщает NASDAQ. В отдельное подразделение выделяется безрецептурный бизнес, который компания пытается продать с прошлого года. Эксперты полагают, что подразделение, которое производит широкий ассортимент продукции, в т.ч. болеутоляющее средство Advil и бальзамы для губ, может быть продано примерно за 15 млрд долл.

После реорганизации в структуру Pfizer будут входить подразделения «Инновационные препараты», «Устоявшиеся препараты» и «Безрецептурная продукция».

В настоящее время в компании два подразделения – «Инновационные препараты» и «Устоявшиеся препараты». Безрецептурный бизнес является частью подразделения «Инновационные препараты».

С 2019 г. подразделение «Инновационные препараты» будет включать направления «Биосимиляры» и «Препараты для госпитального сектора». На его долю вместе с безрецептурным бизнесом придется около ¾ общего объема продаж Pfizer, который в 2017 г. составил 52,55 млрд долл.

В подразделение «Устоявшиеся препараты» войдет большинство брендов, в т.ч. препарат Lyrica, у которого вскоре заканчивается срок патентной защиты, и некоторые дженерики.

По мнению аналитика банка Credit Suisse Вамила Дивана, вопрос о продаже безрецептурного бизнеса Pfizer остается на повестке дня, несмотря на реорганизацию.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
11.07.2018 Pfizer заморозила повышение цен на лекарства после встречи Иэна Рида с Дональдом Трампом
21.06.2018 ФАС подозревает компанию «Натива» в недобросовестной конкуренции
06.06.2018 Pfizer инвестирует в начинающие компании 600 млн долл.
01.06.2018 FDA одобряет применение Xeljanz при язвенном колите
28.05.2018 Австралийская антимонопольная служба проиграла суд против Pfizer
Метки
Pfizer
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения