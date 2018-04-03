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Pfizer заключила эксклюзивное соглашение с Boots в отношении безрецептурной продажи Viagra

03.04.2018

Британская аптечная сеть Boots первой получила право на безрецептурную продажу препарата для лечения эректильной дисфункции sildenafil под брендом branded as Viagra Connect, пишет The Pharmaceutical Journal. Соответствующее эксклюзивное соглашение подписано между производителем препарата – американской фармкомпанией Pfizer и аптечной сетью. Соглашение рассчитано на две недели.

Великобритания является первой страной в мире, где Viagra может продаваться без рецепта. Следует отметить, что это касается исключительно дозировки 50 г. Все остальные дозировки Viagra в Великобритании будут доступны только по рецепту.

Соглашение между Pfizer и Boots вызвало критику со стороны Национальной фармацевтической ассоциации Великобритании (NPA).

Как заявил председатель правления NPA Иэн Стракан, ассоциация расстроена тем, что Pfizer дала преференцию аптечной сети Boots. Он также отметил, что это ограничивает выбор пациентов и подрывает доверие к независимым аптекам, на долю которых приходится около половины объема аптечного рынка Соединенного Королевства.

В Pfizer подтвердили, что Boots будет эксклюзивно продавать Viagra Connect только в течение двух недель. Затем препарат станет доступен и в других аптеках.

Кроме того, перед тем, как купить препарат, каждый покупатель должен будет ответить на ряд вопросов, касающихся состояния его здоровья, чтобы избежать возможных побочных действий. Также Boots советует пациентам как можно скорее проконсультироваться с лечащим врачом после покупки Viagra Connect.

Рекомендованная цена за четыре таблетки, составляет 19,99 фунтов стерлингов, за восемь таблеток – 34,99 фунтов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Великобритания
Viagra
безрецептурная продажа
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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