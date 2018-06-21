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Препарат Blincyto полностью одобрен в ЕС для лечения редкой формы лейкоза

21.06.2018

Европейские регуляторы полностью одобрили препарат Blincyto компании Amgen при отрицательном по филадельфийской хромосоме (Ph-) рефрактерном или рецидивирующем остром лимфобластном лейкозе из клеток-предшественников В-лимфоцитов, сообщает PharmaTimes. Данное заболевание представляет собой быстро прогрессирующий рак крови и костного мозга, предположительно поражающий около 900 человек в Европе ежегодно.

Первоначально Blincyto (blinatumomab) получил условное одобрение по данному показанию в ноябре 2015 г. на основании данных клинических исследований II фазы, в одном из которых 42,9% субъектов, получавших препарат, достигли полной ремиссии (ПР) или ПР с частичным восстановлением показателей крови.

Полное одобрение получено на основании данных КИ III фазы TOWER, в котором Blincyto продемонстрировал улучшение медианного показателя общей выживаемости, превосходящее таковое при применении стандартной химиотерапии (7,7 мес. против 4 мес. соответственно).

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
одобрение
Amgen
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