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Препарат Gilead на базе CAR-T-клеток в Британии считают слишком дорогим

28.08.2018

Британский Национальный институт здравоохранения и совершенствования медпомощи NICE считает, что передовая терапия CAR-T-клеток для некоторых неизлечимых форм рака крови слишком дорога, чтобы оправдать ее использование в финансируемых государством программах. Об этом сообщает Reuters.

Решение NICE является ударом для американского производителя Gilead Sciences, который планировал к поставке в Великобританию свой препарат Yescarta.

Отклонение NICE произошло спустя день после того, как Европейская комиссия одобрила Yescarta для двух агрессивных форм неходжкинской лимфомы и тем самым предоставила возможность каждой европейской стране решить: финансировать лечение этим лекарством или нет.

Yescarta - первый препарат на основе CAR-T, которую оценивал NICE. На очереди препарат конкурента - Novartis - Kymriah, который также получил одобрение ЕС.

Yescarta и Kymriah препараты, созданные на базе Т-клеток с химерный антигеном рецептором (CAR-T), которые перепрограммируют собственные иммунные клетки организма для атаки раковых клеток.

Лечение представляет собой совершенно новый подход к борьбе с раком, поскольку терапия включает в себя извлечение инфекционных клеток у пациента. Затем эти клетки генетически модифицируют, чтобы распознавать раковые клетки и вводить обратно. Процесс сложный и дорогостоящий, но он дает надежду людям с определенными видами рака крови, которые исчерпали все другие варианты лечения.

Представители NICE признают, что Yescarta стала впечатляющим изобретением для лечения особых случаев рака, но его цена слишком высока.

Цена Yescarta в США составляет 373 тыс. долл. США. Цена в Великобритании не известна. В NICE отметили, что Gilead подготовил специальное предложение для страны, если препарат попадет в госпрограмму. Как правило, производители лекарств предлагают ценовые скидки в обмен на включение лекарств в такие программы.

По словам руководителя отдела терапии рака Института онкологических исследований (Лондон) Радж Чопра, пациенты разочарованы решением NICE.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
NICE
Gilead Sciences Inc.
онкология
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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