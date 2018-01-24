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Препарату для лечения ОМЛ компании Astellas присвоен статус орфанного

24.01.2018

Еврокомиссия присвоила статус орфанного препарата экспериментальной разработке gilteritinib для лечения острого миелолейкоза (ОМЛ) компании Astellas, сообщает PharmaTimes.

Данное решение свидетельствует, что регулятор верит в то, что препарат может принести существенную пользу пациентам с этим редким заболеванием, около 13 тыс. новых случаев которого ежегодно диагностируют в Западной Европе.

Gilteritinib разрабатывается для применения у взрослых пациентов с положительным по FLT3-мутации рецидивирующим или рефрактерным ОМЛ, который связан с особо неблагоприятными исходами.

В настоящее время препарат, изначально созданный в научном партнерстве с компанией Kotobuki Pharmaceutical, проходит клинические исследования III фазы. Ему также присвоен статус орфанного в США.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Astellas Pharma Inc
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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