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Препарату Xolair присвоен статус «терапии прорыва» при пищевой аллергии

15.08.2018

Препарату Xolair компаний Roche («Рош») и Novartis («Новартис») в США присвоен статус «терапии прорыва» при тяжелых аллергических реакциях в результате случайного воздействия пищевых аллергенов, сообщает PharmaTimes.

Xolair (omalizumab), моноклональное антитело, таргетирующее иммуноглобулин E, уже одобрен в США для лечения астмы и хронической идиопатической крапивницы (хронической сыпи, причина которой неизвестна).

Статус «терапии прорыва» при пищевой аллергии, от которой в США страдают до 8% детей и 4% взрослых, присвоен на основании данных семи клинических исследований, в которых изучали эффективность и безопасность препарата при воздействии целого ряда пищевых аллергенов, включая арахис, молоко, яйца и т.д.

По словам Сандры Хорнинг, медицинского директора и руководителя отделения глобальных разработок, пищевая аллергия ставит перед работниками здравоохранения задачу, важность решения которой постоянно возрастает; при этом в настоящее время для лечения этого состояния не существует препаратов, одобренных FDA. Г-жа Хорнинг подчеркнула нацеленность компаний на дальнейшую работу с целью удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей, а также то, что Xolair потенциально может стать лекарством, помогающим людям с пищевой аллергией – состоянием, которое может угрожать их жизни.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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FDA
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
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Август №24
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Фармацевтическая трагедия
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