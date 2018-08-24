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Проанализирована стоимость популярных препаратов в разных городах США

24.08.2018

Цена, которую американец платит за дженериковый препарат, значительно варьируется в зависимости от места жительства, пишет The New York Times.

Аналитики исследовали цены на 500 самых популярных препаратов, в т. ч. ондансетрон и метформин, в 30 городах Америки. Разброс оказался внушительным.

Эксперты специализированного портала GoodRx решили проанализировать, сколько денег гражданин США в среднем оставляет в аптеке, покупая популярные дженерики. Сравнивались цены на аналогичные формы выпуска. При этом нужно учесть, что покупатель не всегда платит указанную в ценнике сумму, поскольку у большинства американцев есть медицинская страховка, покрывающая стоимость рецептурных препаратов. Или, например, пациенты могут воспользоваться различными дисконтными программами. Однако многие вынуждены выкладывать большую долю стоимости из своего кармана.

Разница в ценах на один и тот же препарат частично зависит от стоимости жизни в том или ином городе. Так, согласно результатам исследования, самые дорогие в США лекарства в Сан-Франциско (штат Калифорния) и Нью-Йорке (штат Нью-Йорк). Но цены могут значительно разниться и в пределах одного штата. Так, в Кливленде (штат Огайо) цены на лекарства в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране, а в Коламбусе в том же штате – на 22% ниже. В Кливленде упаковка дженерика пароксетина стоит 46,94 долл., а в Коламбусе – 20,87 долл.

В России разброс цен также весьма значительный.

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
лекарственные средства
аптечная розница
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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