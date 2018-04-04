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Procter & Gamble претендует на безрецептурный бизнес Pfizer

04.04.2018

Pfizer ведет переговоры с Procter & Gamble о продаже своего безрецептурного подразделения, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

Другие потенциальные претенденты, включая GlaxoSmithKline, Reckitt Benckiser Group и Johnson & Johnson вышли из переговорного процесса.

Procter & Gamble готова заплатить 15 млрд долл., в то время как Pfizer рассчитывает на 20 млрд долл. По словам источников, компании пока далеки от согласия по сумме сделки. Источники также сообщают, что Pfizer рассматривает и другие альтернативные возможности для своего безрецептурного бизнеса, в т.ч. создание совместного предприятия с другими фармкомпаниями.

Окончательное решение ожидается к концу апреля.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Procter&Gamble
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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