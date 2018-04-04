Procter & Gamble претендует на безрецептурный бизнес Pfizer

Pfizer ведет переговоры с Procter & Gamble о продаже своего безрецептурного подразделения, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

Другие потенциальные претенденты, включая GlaxoSmithKline, Reckitt Benckiser Group и Johnson & Johnson вышли из переговорного процесса.

Procter & Gamble готова заплатить 15 млрд долл., в то время как Pfizer рассчитывает на 20 млрд долл. По словам источников, компании пока далеки от согласия по сумме сделки. Источники также сообщают, что Pfizer рассматривает и другие альтернативные возможности для своего безрецептурного бизнеса, в т.ч. создание совместного предприятия с другими фармкомпаниями.

Окончательное решение ожидается к концу апреля.