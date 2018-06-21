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Purdue Pharma сокращает оставшихся медрепов на фоне опиоидного кризиса

21.06.2018

Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma объявила о ликвидации 350 рабочих мест, в т.ч. оставшихся медпредставителей, сообщает FirstWord Pharma. Как отметили в компании, около половины сокращаемых позиций приходится на сотрудников, занятых продажами сильнодействующего анальгетика OxyContin и других опиоидных препаратов. Число медрепов уже было сокращено на 50% в США в феврале, когда Purdue Pharma заявила об отказе от продаж опиоидных препаратов. После последнего раунда сокращений в штате Purdue Pharma останется около 550 сотрудников.

По словам представителя Purdue Pharma Боба Джозефсона, компания прекратила все взаимоотношения с врачами по все своим препаратам. Теперь руководство планирует трансформировать компанию и диверсифицировать ее продуктовый портфель. В частности, компания намерена сосредоточить усилия на препаратах для лечения онкозаболеваний и ряда расстройств ЦНС.

Многие ведомства США, а также власти 24 штатов направили в суды иски против Purdue, в которых они обвиняют компанию в том, что ее маркетинговая политика в отношении OxyContin способствовала развитию эпидемии опиоидной зависимости в США.

Компания признала свою вину в ненадлежащем маркетинге препарата и приуменьшении связанных с его применением рисков. Purdue Pharma и ряд топ-менеджеров оштрафованы на общую сумму 634,5 млн долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
сокращение
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13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
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Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
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