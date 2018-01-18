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Регуляторы ЕС и США рассматривают CAR-T-препарат Kymriah по ускоренной процедуре

18.01.2018

Регуляторы по обе стороны Атлантики проводят процедуру ускоренного рассмотрения CAR-T-препарата Kymriah (tisagenlecleucel; ранее – CTL019) компании Novartis, сообщает PharmaTimes.

FDA рассматривает в приоритетном порядке применение данного препарата у взрослых пациентов, у которых невозможно проведение трансплантации аутологичных стволовых клеток (ТАСК), или произошел рецидив заболевания.

EMA ускоренно рассматривает применение препарата у детей и молодежи с рефрактерным/рецидивирующим (р/р) B-клеточным острым лимфобластным лейкозом и у взрослых с р/р диффузной B-клеточной крупноклеточной лимфомой, у которых невозможно проведение ТАСК.

В случае одобрения обоими регуляторами Kymriah станет первым CAR-T-препаратом для применения по двум четким показаниям: неходжкинская лимфома и B-клеточный острый лимфобластный лейкоз.

Kymriah стал первым одобренным CAR-T-препаратом, когда он был одобрен FDA в августе прошлого года для лечения пациентов в возрасте до 25 лет с острым лимфобластным лейкозом из предшественников В-клеток в рефрактерной форме или в случае второго (или последующего) рецидива.

По данным Novartis, этот первый в своем классе препарат продемонстрировал общую частоту ремиссии 83% у данной популяции пациентов, для которой существует ограниченный выбор вариантов лечения и исторически неблагоприятные исходы.

Novartis сообщает о планах подачи в этом году заявок на регистрацию Kymriah для применения у детей и молодежи с р/р B-клеточным острым лимфобластным лейкозом и у взрослых с р/р диффузной B -клеточной крупноклеточной лимфомой за пределами США и ЕС.

Швейцарский фармгигант приобрел права на Kymriah в рамках соглашения с Университетом Пенсильвании в 2012 г., включая всемирные права на CAR-T-препараты, разрабатываемые по всем показаниям, связанным с лечением рака.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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