Регуляторы ЕС одобрили Tagrisso как терапию первой линии при НМРЛ с мутациями гена EGFR

В компании AstraZeneca объявили о том, что Еврокомиссия одобрила применение препарата Tagrisso (osimertinib) в качестве терапии первой линии у взрослых пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) при активирующих мутациях рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), сообщает FirstWord Pharma.

Решение Еврокомиссии последовало за положительной рекомендацией Комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения EMA в апреле с.г.

Одобрение Tagrisso по данному показанию основано на данных клинического исследования III фазы FLAURA. Согласно обновленным результатам КИ, опубликованным в прошлом году, при применении препарата медианное значение показателя выживаемости без прогрессирования составило 18,9 мес. по сравнению с 10,2 мес. при лечении ингибиторами тирозинкиназы EGFR, используемыми в качестве препаратов сравнения.

Данный ингибитор тирозинкиназы EGFR одобрен в нескольких странах, включая США и страны ЕС, для применения у пациентов с распространенным НМРЛ с мутациями T790M в гене EGFR, у которых произошло прогрессирование заболевания в процессе или после лечения ингибитором тирозинкиназы EGFR.