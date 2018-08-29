Roche использует платформу компании Affimed для создания активаторов NK-клеток

Германская компания Affimed NV («Аффимед Эн-Ви») заключила лицензионное соглашение со швейцарской компанией Roche («Рош»), согласно которому последняя получает право на использование платформы ROCK (Redirected Optimized Cell Killing), позволяющей создавать тетравалентные антитела – активаторы NK- и T-клеток, сообщает BioSpace.

По условиям соглашения, Affimed получит авансовый платеж и платежи в течение первых 12 месяцев в общей сумме 96 млн долл. Германская компания также имеет право на получение 250 млн долл. по завершении определенных этапов исследований, 1,1 млрд долл. при регистрации разработанных препаратов и 3,5 млрд долл. на этапе коммерциализации. Общая сумма составит 4,9 млрд долл., включая роялти с продаж.

Roche планирует использовать платформу ROCK для создания активаторов естественных клеток-киллеров (NK-клеток), которые стимулируют иммунный ответ в форме антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности (ADCC).

Предметом соглашения являются кандидатные препараты, созданные с использованием платформы ROCK, а также неназванные многочисленные мишени в солидных опухолях, а также клетки-мишени, связанные с развитием рака крови. Affimed и Genentech («Дженентек»), дочерняя компания Roche, будут сотрудничать в сфере поиска кандидатных молекул, а также исследований ранних и поздних фаз. Genentech будет отвечать за проведение клинических исследований и коммерциализацию разработанных препаратов в глобальном масштабе.