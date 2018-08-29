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Roche использует платформу компании Affimed для создания активаторов NK-клеток

29.08.2018

Германская компания Affimed NV («Аффимед Эн-Ви») заключила лицензионное соглашение со швейцарской компанией Roche («Рош»), согласно которому последняя получает право на использование платформы ROCK (Redirected Optimized Cell Killing), позволяющей создавать тетравалентные антитела – активаторы NK- и T-клеток, сообщает BioSpace.

По условиям соглашения, Affimed получит авансовый платеж и платежи в течение первых 12 месяцев в общей сумме 96 млн долл. Германская компания также имеет право на получение 250 млн долл. по завершении определенных этапов исследований, 1,1 млрд долл. при регистрации разработанных препаратов и 3,5 млрд долл. на этапе коммерциализации. Общая сумма составит 4,9 млрд долл., включая роялти с продаж.

Roche планирует использовать платформу ROCK для создания активаторов естественных клеток-киллеров (NK-клеток), которые стимулируют иммунный ответ в форме антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности (ADCC).

Предметом соглашения являются кандидатные препараты, созданные с использованием платформы ROCK, а также неназванные многочисленные мишени в солидных опухолях, а также клетки-мишени, связанные с развитием рака крови. Affimed и Genentech («Дженентек»), дочерняя компания Roche, будут сотрудничать в сфере поиска кандидатных молекул, а также исследований ранних и поздних фаз. Genentech будет отвечать за проведение клинических исследований и коммерциализацию разработанных препаратов в глобальном масштабе.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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