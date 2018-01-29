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Roche переносит борьбу с Shire за лидерство в лечении гемофилии в Европу

29.01.2018

После того, как препарат Adynovi компании Shire был одобрен европейскими регуляторами 2 недели назад, в Европе был дан зеленый свет препарату Hemlibra (Roche) – первому в своем классе средству для лечения гемофилии А, которому аналитики предрекают судьбу блокбастера, сообщает FiercePharma.

Хотя Hemlibra, весьма востребованный препарат, был одобрен в Европе только что, в Великобритании он был доступен уже с начала января, после того, как Агентство по регулированию обращения лекарств и медицинских товаров дало ему положительную рекомендацию в рамках программы раннего доступа.

Hemlibra получил одобрение в США в середине ноября прошлого года, тем самым послав четкий сигнал компании Shire и препарату для лечения гемофилии, который достался ей на условиях франшизы после покупки компании Baxalta за 32 млн долл. в 2016 г. В настоящий момент Hemlibra одобрен только для лечения пациентов с гемофилией A, у которых вырабатываются ингибиторные антитела к фактору VIII. Но некоторые аналитики, например, из компании Jefferies, прогнозируют «большую игру» – годовой объем продаж 5 млрд долл., – если препарат будет показан для лечения популяции пациентов без ингибиторных антител.

Со своей стороны, представители Shire не считают, что препараты фактора свертывания крови VIII, такие как Adynovi (торговое наименование в США – Adynovate), быстро сойдут на нет. По мнению руководителя компании Флемминга Орнскова, они останутся компонентом схем лечения пациентов, а во многих случаях – основой лечения.

Именно на это надеются компании Большого Биотеха. Ситуацию, в которой Shire приходится играть в «догонялки» в сегменте лечения гемофилии с разработчиками прорывных геннотерапевтических препаратов и биспецифических антител, Орнсков связывает с тем, что компании Baxalta перед покупкой «слегка недоставало ресурсов и инновационности».

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Shire Plc
гемофилия
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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