Roche получает доступ к системе доставки препаратов на основе экзосом молока

Компания Roche заключила соглашение о сотрудничестве с бостонской компанией PureTech для использования преимуществ платформы на основе экзосом молока с целью потенциальной разработки пероральных форм «антисмысловых» препаратов, сообщает In-Pharma Technologist.

По условиям соглашения, PureTech получит 36 млн долл. (30 млн евро) в качестве аванса, а также будет иметь право на получение поэтапных платежей в сумме более 1 млрд. долл. при выполнении определенных целевых показателей, связанных с исследованиями и разработкой. Компания также получит роялти с продаж коммерциализированных продуктов.

Технология, ставшая основой сделки, представляет собой платформу, создающую экзосомы, в которые малые молекулы, биологические вещества или нуклеиновые кислоты могут быть «упакованы» для приема внутрь. Этот метод доставки защищает лекарственные препараты от разрушения при прохождении через желудочно-кишечный тракт.

Roche сфокусируется на использовании данной технологии наряду со своими антисмысловыми олигонуклеотидами, которые применимы для лечения широкого спектра заболеваний. Механизм их действия заключается в таргетировании иРНК. Информация о числе кандидатных препаратов не раскрывается.