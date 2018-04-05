 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
90

Roche приобретает программу поиска препаратов для лечения рассеянного склероза

05.04.2018

Компания Roche заключила соглашение о приобретении программы регенеративной терапии рассеянного склероза (РС) у Inception Sciences – платформы по разработке новых лекарственных препаратов, созданной совместно с Versant Ventures в 2011 г.

В результате сделки Roche приобрела программу Inception 5. Целью альянса Inception и Roche, просуществовавшего почти 4 года, был поиск и разработка малых молекул, способствующих ремиелинизации нервных волокон, миелиновая оболочка которых была разрушена вследствие прогрессирующего РС.

Roche имеет впечатляющую историю работы в сегменте лечения РС. В прошлом году FDA одобрило Ocrevus для лечения первично-прогрессирующей формы РС – первый и единственный из одобренных на настоящий момент препаратов, изменяющих течение заболевания.

Ни Roche, ни Inception не сообщили об открытиях, сделанных в рамках альянса, однако швейцарский фармгигант счел возможным приобретение указанной программы. Roche и Versant не раскрывают ни финансовых условий сделки, ни конкретных целей, которых предстоит добиться с помощью программы Inception 5.

В Versant Ventures заявили, что на деньги, полученные от Roche, будет создана новая компания – Pipeline Therapeutics. Ее возглавит команда, работавшая с Roche. Pipeline создаст расширенную платформу для поиска нейрорегенеративных препаратов следующего поколения.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
29.03.2018 Roche сообщает о смерти пяти пациентов, получавших Hemlibra
28.02.2018 Препарат Hemlibra для терапии гемофилии A одобрен Еврокомиссией
28.02.2018 Главы Pfizer и Roche избраны сопредседателями ассоциации «Инфарма»
16.02.2018 Roche покупает Flatiron Health за 1,9 млрд долл.
05.02.2018 Глава Roche: страны, где развивается наука, должны защищать интеллектуальную собственность
Метки
Roche
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения