Roche продает права на препарат для пациентов с серповидноклеточной анемией

Компания Roche («Рош») продала права на препарат inclacumab компании Global Blood Therapeutics («Глобал Блад Терапьютикс»; GBT), нацеленной на разработку препаратов для лечения вазоокклюзионных кризов (ВОК) у пациентов с серповидноклеточной анемией (СКА), сообщает PharmaTimes.

По условиям соглашения, GBT будет отвечать за проведение исследований, производство и коммерциализацию данного моноклонального тела в глобальном масштабе.

Со своей стороны, Roche получит авансовый платеж в размере 2,0 млн долл., а также может рассчитывать на сумму около 125 млн долл. в виде поэтапных платежей, связанных с исследованиями и коммерциализацией препарата для лечения СКА, и роялти с продаж.

В компании Roche осуществляли разработку inclacumab для лечения коронарной недостаточности; разработку прекратили по итогам клинических исследований II фазы. Однако GBT планирует использовать данные по безопасности препарата, полученные компанией Roche в ранее проведенных КИ, в исследованиях по применению inclacumab при СКА.