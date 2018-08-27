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Roche продает права на препарат для пациентов с серповидноклеточной анемией

27.08.2018

Компания Roche («Рош») продала права на препарат inclacumab компании Global Blood Therapeutics («Глобал Блад Терапьютикс»; GBT), нацеленной на разработку препаратов для лечения вазоокклюзионных кризов (ВОК) у пациентов с серповидноклеточной анемией (СКА), сообщает PharmaTimes.

По условиям соглашения, GBT будет отвечать за проведение исследований, производство и коммерциализацию данного моноклонального тела в глобальном масштабе.

Со своей стороны, Roche получит авансовый платеж в размере 2,0 млн долл., а также может рассчитывать на сумму около 125 млн долл. в виде поэтапных платежей, связанных с исследованиями и коммерциализацией препарата для лечения СКА, и роялти с продаж.

В компании Roche осуществляли разработку inclacumab для лечения коронарной недостаточности; разработку прекратили по итогам клинических исследований II фазы. Однако GBT планирует использовать данные по безопасности препарата, полученные компанией Roche в ранее проведенных КИ, в исследованиях по применению inclacumab при СКА.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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