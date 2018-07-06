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Roche требует от Eli Lilly выплаты роялти в связи с нарушением патентных прав

06.07.2018

Компания Genentech, подразделение Roche, подала судебный иск против Eli Lilly, обвинив последнюю в том, что препарат для лечения псориаза Taltz нарушает один из ее патентов, сообщает FiercePharma.

Пикантность ситуации в том, что Genentech получила этот патент только на текущей неделе.

Taltz обращается на рынке с 2016 г. В прошлом году выручка с продаж препарата в США составила 486 млн долл., несмотря на жесткую конкуренцию в сегменте. Но в Genentech утверждают, что данный ингибитор сигнального пути IL-17 якобы нарушает новый патент компании на биологические препараты, таргетирующие этот же сигнальный путь.

В указанном судебном иске, в котором новый патент Genentech называется «патент ‘654», говорится, что коммерческое производство, применение, предложение к продаже или продажа компанией Eli Lilly препарата Taltz в США или его импорт в США являются актом нарушения ряда патентных прав.

Иск содержит требования о возмещении ущерба и выплате роялти вместо бессрочного судебного запрета.

Официальный представитель Eli Lilly не ответил на запрос о комментариях по горячим следам.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Eli Lilly
патентный спор
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Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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