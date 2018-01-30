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Руководитель EMA не считает оптимальным временное размещение в Амстердаме

30.01.2018

Руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Рази заявил, что временные помещения для размещения в Амстердаме, которые будет использовать EMA до окончания строительства нового офиса, не являются оптимальными, сообщает Reuters. При этом он отметил, что это лучшее, что имеется при сложившихся обстоятельствах.

По его словам, у EMA просто нет другого выхода, кроме как занять предоставляемые временные помещения, площадь которых наполовину меньше площади, занимаемой в Лондоне. EMA обязана перебазироваться в Амстердам к концу марта 2019 г., когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

Министр здравоохранения Нидерландов Эдит Схипперс, в свою очередь, отметила, что пока в 2019 г. EMA займет здание «Spark» на западе Амстердама, а затем в 2020 г. переедет в новый офис в южной части города.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
штаб-квартира
EMA
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23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
Фармрозница резко критикует законопроект о продажах лекарств в супермаркетах
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