Руководитель EMA не считает оптимальным временное размещение в Амстердаме

Руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Рази заявил, что временные помещения для размещения в Амстердаме, которые будет использовать EMA до окончания строительства нового офиса, не являются оптимальными, сообщает Reuters. При этом он отметил, что это лучшее, что имеется при сложившихся обстоятельствах.

По его словам, у EMA просто нет другого выхода, кроме как занять предоставляемые временные помещения, площадь которых наполовину меньше площади, занимаемой в Лондоне. EMA обязана перебазироваться в Амстердам к концу марта 2019 г., когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

Министр здравоохранения Нидерландов Эдит Схипперс, в свою очередь, отметила, что пока в 2019 г. EMA займет здание «Spark» на западе Амстердама, а затем в 2020 г. переедет в новый офис в южной части города.