 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
128

Руководитель вакцинного бизнеса GlaxoSmithKline покинет компанию в конце года

13.06.2018

Руководитель подразделения по разработке вакцин британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Люк Дебрюн (Luc Debruyne) покинет компанию к концу года, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на заявление компании. С 1 сентября его должность займет Роджер Коннор, ныне возглавляющий подразделение по глобальному производству и поставкам.

Роджер Коннор вошел в состав правления GlaxoSmithKline в 2012 г. Он возглавил стратегическую трансформацию глобальной сбытовой сети.

Люк Дебрюн курировал интеграцию вакцинного бизнеса Novartis в структуру GSK.

Уход Люка Дебрюна продолжает кадровые изменения, инициированные исполнительным директором GlaxoSmithKline Эммой Уолмсли, возглавившей компанию в 2017 г. По данным одного из отчетов, заменено около 40% топ-менеджеров компании. Так, Хэл Баррон получил назначение на пост президента R&D-подразделения, а Кареннан Террелл заняла должность директора по цифровым технологиям GSK. Позднее стало известно, что компанию покинет финансовый директор Саймон Дингеманс.

Совсем недавно Реджис Симард, ранее занимавший должность старшего вице-президента по глобальному фармпроизводству, получил назначение на пост президента по глобальным поставкам фармпродукции GlaxoSmithKline.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
01.06.2018 UPD: Оксана Красных покидает компанию «Материа Медика»
17.05.2018 Председателем правления ГК «ФАРМЭКО» назначен Иван Коноплянников
15.05.2018 Рауно Пуконен назначен генеральным директором GSK в России
25.04.2018 В I квартале продажи рецептурных препаратов GlaxoSmithKline снизились на 4%
12.04.2018 GSK продает портфель препаратов для генной терапии редких заболеваний
Метки
GlaxoSmithKline
назначения/отставки
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения