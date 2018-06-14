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Руководство Madrigal Pharmaceuticals не исключает продажу компании

14.06.2018

Руководство американской фармкомпании Madrigal Pharmaceuticals не исключает возможность продажи компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Рыночная капитализация компании составляет 4,3 млрд долл.

Как отметил исполнительный директор Madrigal Пол Фридман, компания получила несколько предложений от потенциальных покупателей, заинтересованных в разработке лекарственных препаратов для лечения неалкогольного стеатогепатита (NASH).

Источники предупреждают, что обсуждение вопроса о продаже компании находится на самой ранней стадии, и сделка может не состояться. Акции Madrigal выросли на 9,3%.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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потенциальная сделка
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
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