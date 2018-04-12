Sanofi инвестирует 350 млн евро в предприятие по производству вакцин в Канаде

Французская фармацевтическая компания Sanofi намерена инвестировать 350 млн евро (432,4 млн долл.) в строительство и оснащение предприятия по производству вакцин в г. Торонто (провинция Онтарио), сообщает Reuters. Как говорится в заявлении компании, новое предприятие позволит удовлетворить потребности в вакцинах в регионе.

В частности будет удовлетворена потребность в пятикомпонентной бесклеточной вакцине против коклюша.

С начала 2018 г. Sanofi осуществила два приобретения. Она купила разработчика препаратов для лечения гемофилии Bioverativ за 11,6 млрд долл. и компанию Ablynx, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний крови, за 3,9 млрд евро (4,8 млрд долл.).