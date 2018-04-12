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Sanofi инвестирует 350 млн евро в предприятие по производству вакцин в Канаде

12.04.2018

Французская фармацевтическая компания Sanofi намерена инвестировать 350 млн евро (432,4 млн долл.) в строительство и оснащение предприятия по производству вакцин в г. Торонто (провинция Онтарио), сообщает Reuters. Как говорится в заявлении компании, новое предприятие позволит удовлетворить потребности в вакцинах в регионе.

В частности будет удовлетворена потребность в пятикомпонентной бесклеточной вакцине против коклюша.

С начала 2018 г. Sanofi осуществила два приобретения. Она купила разработчика препаратов для лечения гемофилии Bioverativ за 11,6 млрд долл. и компанию Ablynx, специализирующуюся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний крови, за 3,9 млрд евро (4,8 млрд долл.).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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