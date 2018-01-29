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Sanofi опережает Novo Nordisk и приобретает Ablynx за 3,9 млрд евро

29.01.2018

В продолжение темы, поднятой в «ФВ» № 3 (916) от 30 января 2018 г., французская фармацевтическая компания Sanofi продолжает активную деятельность на рынке слияний/поглощений. Как сообщает FirstWord Pharma, французская компания подписала соглашение о приобретении бельгийской Ablynx за 3,9 млрд евро (4,8 млрд долл.), что в пересчете на акцию составляет 45 евро. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний.

По словам исполнительного директора Sanofi Оливье Брандикура, сделка позволит укрепить R&D-направление компании за счет технологической платформы в области разработки нанотел, а также расширить продуктовый портфель благодаря линейке препаратов для лечения редких заболеваний крови, включая экспериментальный препарат caplacizumab.

В начале января 2018 г. с предложением о приобретении Ablynx выступила датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, оценив бельгийскую компанию в 2,6 млрд евро (3,2 млрд долл.) или 28 евро за акцию. Руководство Ablynx посчитало, что компания недооценена.

Предложение Sanofi представляет 48%-ную премию к предложению Novo Nordisk.

По данным из информированных источников, после отказа от предложения Novo Nordisk бельгийская компания ожидала предложений от Sanofi, Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и Roche.

Наиболее многообещающим препаратом Ablynx в стадии разработки является caplacizumab, предназначенный для лечения приобретенной тромботической тромбоцитопенической пурпуры. В феврале 2017 г. бельгийская компания направила в EMA заявку на одобрение препарата. Направление заявки в FDA запланировано на первую половину 2018 г.

Кроме того, Ablynx разрабатывает препарат для лечения респираторно-синцитиального вируса ALX-017. В настоящее время проходит IIb стадия клинических исследований.

Неделей ранее Sanofi приобрела американскую компанию Bioverativ за 11,6 млрд долл. (105 долл. за акцию).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Sanofi
Компании
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Ежедневно препараты для лечения диабета компании Ново Нордиск используют более 28 млн пациентов, а это каждый второй пациент в мире.Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин.
Sanofi Диверсифицированная фармацевтическая компания. До лета 2011 года Sanofi-Aventis. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
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