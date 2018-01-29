Sanofi опережает Novo Nordisk и приобретает Ablynx за 3,9 млрд евро

В продолжение темы, поднятой в «ФВ» № 3 (916) от 30 января 2018 г., французская фармацевтическая компания Sanofi продолжает активную деятельность на рынке слияний/поглощений. Как сообщает FirstWord Pharma, французская компания подписала соглашение о приобретении бельгийской Ablynx за 3,9 млрд евро (4,8 млрд долл.), что в пересчете на акцию составляет 45 евро. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний.

По словам исполнительного директора Sanofi Оливье Брандикура, сделка позволит укрепить R&D-направление компании за счет технологической платформы в области разработки нанотел, а также расширить продуктовый портфель благодаря линейке препаратов для лечения редких заболеваний крови, включая экспериментальный препарат caplacizumab.

В начале января 2018 г. с предложением о приобретении Ablynx выступила датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, оценив бельгийскую компанию в 2,6 млрд евро (3,2 млрд долл.) или 28 евро за акцию. Руководство Ablynx посчитало, что компания недооценена.

Предложение Sanofi представляет 48%-ную премию к предложению Novo Nordisk.

По данным из информированных источников, после отказа от предложения Novo Nordisk бельгийская компания ожидала предложений от Sanofi, Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и Roche.

Наиболее многообещающим препаратом Ablynx в стадии разработки является caplacizumab, предназначенный для лечения приобретенной тромботической тромбоцитопенической пурпуры. В феврале 2017 г. бельгийская компания направила в EMA заявку на одобрение препарата. Направление заявки в FDA запланировано на первую половину 2018 г.

Кроме того, Ablynx разрабатывает препарат для лечения респираторно-синцитиального вируса ALX-017. В настоящее время проходит IIb стадия клинических исследований.

Неделей ранее Sanofi приобрела американскую компанию Bioverativ за 11,6 млрд долл. (105 долл. за акцию).