Sanofi определилась с кандидатурой финансового директора

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о том, что с 1 октября 2018 г. должность финансового директора займет Жан-Батист Шасселу де Шатийон, сообщает FirstWord Pharma. Он сменит Жерома Контамина, который покинет компанию 30 сентября.

Жером Контамин занимает пост финансового директора Sanofi с 2009 г.

Как отметили в Sanofi, Жан-Батист Шасселу де Шатийон, ныне занимающий аналогичную должность во французской автомобилестроительной компании PSA Group, приступит к работе 1 сентября, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий.