Sanofi открывает центр R&D в Китае

Sanofi объявила о планах открытия исследовательского центра в Чэнду (Китай). Французская фармкомпания инвестирует 66 млн евро в клинические исследования и разработку инновационных препаратов, сообщает издание PharmaPhorum.

Центр будет нацелен на болезни, на которых е фокусируется Sanofi, это диабет, сердечно-сосудистые заболевания, вакцины, онкология, редкие заболевания, рассеянный склероз и неврологические расстройства.

Новый центр планирует к 2020 г. набрать 300 сотрудников. Sanofi работает в Китае с 1982 г. и на конец 2017 г. у компании там было более 9500 сотрудников.

У французской компании уже есть центр исследований и разработок в Шанхае, в котором основное внимание уделяется поиску лекарственных препаратов и проведению клинических испытаний в области болезни печени, диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Лекарственные препараты от диабета занимают существенную долю в бизнесе Sanofi, и его главный конкурент на этом рынке – Novo Nordisk также инвестировал в разработки в Китае. Компания из Дании была первой международной компанией, открывшей исследовательский центр в Китае еще в 1997 г. В 2012 г. Novo Nordisk вложила 100 млн долл. в расширение современного научно-исследовательского центра в Пекине