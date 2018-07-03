 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
98

Sanofi открывает центр R&D в Китае

03.07.2018

Sanofi объявила о планах открытия исследовательского центра в Чэнду (Китай). Французская фармкомпания инвестирует 66 млн евро в клинические исследования и разработку инновационных препаратов, сообщает издание PharmaPhorum.

Центр будет нацелен на болезни, на которых е фокусируется Sanofi, это диабет, сердечно-сосудистые заболевания, вакцины, онкология, редкие заболевания, рассеянный склероз и неврологические расстройства.

Новый центр планирует к 2020 г. набрать 300 сотрудников. Sanofi работает в Китае с 1982 г. и на конец 2017 г. у компании там было более 9500 сотрудников.

У французской компании уже есть центр исследований и разработок в Шанхае, в котором основное внимание уделяется поиску лекарственных препаратов и проведению клинических испытаний в области болезни печени, диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Лекарственные препараты от диабета занимают существенную долю в бизнесе Sanofi, и его главный конкурент на этом рынке – Novo Nordisk также инвестировал в разработки в Китае. Компания из Дании была первой международной компанией, открывшей исследовательский центр в Китае еще в 1997 г. В 2012 г. Novo Nordisk вложила 100 млн долл. в расширение современного научно-исследовательского центра в Пекине

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
29.06.2018 Advent покупает дженериковый бизнес Sanofi в Европе
19.06.2018 Sanofi определилась с кандидатурой финансового директора
06.06.2018 В Китае одобрен первый отечественный антиретровирусный препарат
01.06.2018 Bayer может сократить до 1 тыс. сотрудников в R&D
22.05.2018 Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Республике Беларусь завод
Метки
R&D
Sanofi
Китай
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
03.07 — 05.07 XV Ежегодная межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
03.07 — 06.07 Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения