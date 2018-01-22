Sanofi покупает Bioverativ за 11,6 млрд долл.

Французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила о приобретении американского производителя препаратов для лечения гемофилии – компании Bioverativ за 11,6 млрд долл. (105 долл. за акцию) с целью укрепления позиции в сегменте препаратов для лечения редких заболеваний, сообщает Reuters.

Bioverativ выделена в самостоятельную компанию американской компанией Biogen Inc в начале 2017 г.

Сделка с Bioverativ ознаменует успешное возращение Sanofi на рынок слияний/поглощений после ряда неудач прошлых лет. Это крупнейшая для компании сделка после приобретения в 2011 г. американской биотехнологической компании Genzyme за 20 млрд долл.

В 2016 г. Sanofi проиграла борьбу за американскую компанию Medivation, которая в результате досталась Pfizer, а в 2017 г. – за швейцарскую Actelion, приобретенную Johnson & Johnson.

По оценкам Sanofi, ежегодный глобальный объем рынка препаратов для лечения гемофилии составляет около 10 млрд. В мире от этого заболевания страдают примерно 181 тыс. человек. Это крупнейший сегмент на рынке препаратов для лечения редких заболеваний с прогнозируемым ежегодным темпом роста более 7% до 2022 г.