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Sanofi покупает Bioverativ за 11,6 млрд долл.

22.01.2018

Французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила о приобретении американского производителя препаратов для лечения гемофилии – компании Bioverativ за 11,6 млрд долл. (105 долл. за акцию) с целью укрепления позиции в сегменте препаратов для лечения редких заболеваний, сообщает Reuters.

Bioverativ выделена в самостоятельную компанию американской компанией Biogen Inc в начале 2017 г.

Сделка с Bioverativ ознаменует успешное возращение Sanofi на рынок слияний/поглощений после ряда неудач прошлых лет. Это крупнейшая для компании сделка после приобретения в 2011 г. американской биотехнологической компании Genzyme за 20 млрд долл.

В 2016 г. Sanofi проиграла борьбу за американскую компанию Medivation, которая в результате досталась Pfizer, а в 2017 г. – за швейцарскую Actelion, приобретенную Johnson & Johnson.

По оценкам Sanofi, ежегодный глобальный объем рынка препаратов для лечения гемофилии составляет около 10 млрд. В мире от этого заболевания страдают примерно 181 тыс. человек. Это крупнейший сегмент на рынке препаратов для лечения редких заболеваний с прогнозируемым ежегодным темпом роста более 7% до 2022 г.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Sanofi
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Sanofi Диверсифицированная фармацевтическая компания. До лета 2011 года Sanofi-Aventis. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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