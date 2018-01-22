Sanofi сократит 400 рабочих мест в США

И без того уже изрядно потрепанную команду медицинских представителей компании Sanofi, занимающихся продвижением в США противодиабетических препаратов и ЛС для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ждет очередной раунд увольнений, сообщает FiercePharma. Официальный представитель компании подтвердил планы сокращения 400 рабочих мест.

Sanofi не раскрыла информацию о расходах на реструктуризацию или целевых показателях экономии. В компании подчеркнули, что не будет срывов в работе команды медрепов сердечно-сосудистого дивизиона, занимающихся продажами ингибитора PCSK9 Praluent для снижения уровня холестерина.

В разосланном по электронной почте сообщении официального представителя Sanofi Эшли Косса говорится, что реорганизация позволит компании «продолжить адаптацию к постоянно меняющейся ситуации на рынке и сосредоточиться на недавних лончах, одновременно создавая условия для успеха в будущем».

Наряду с производителями противодиабетических препаратов Eli Lilly и Novo Nordisk, французский фармгигант много лет страдает от давления, создаваемого плательщиками в США. Каждой из компаний пришлось провести реструктуризацию, чтобы адаптироваться к ситуации. В прошлом году Eli Lilly объявила о сокращении 3,5 тыс. рабочих мест, а годом ранее Novo Nordisk уводила 1 тыс. сотрудников. Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), еще один крупный игрок в сегменте лечения диабета, в октябре прошлого года сократил 1,8 тыс. позиций в продажах.

Sanofi не впервые проводит сокращения персонала под руководством генерального директора Оливье Брандикура. В декабре 2016 г. компания сообщила о планах сокращения 20% медпредов диабетического дивизиона в США, что вылилось в потерю сотен рабочих мест. В феврале 2016 г. компания уволила 500 сотрудников во Франции.

В дополнение к конкурентному давлению в диабетическом дивизионе, ингибитор PCSK9 Praluent компании Sanofi не оправдывает коммерческих ожиданий из-за ограничений со стороны плательщиков, которые последовали после одобрения препарата в 2015 г. С другой стороны, по заявлению руководства компании, сделанному в этом месяце на конференции по здравоохранению, организованной J.P. Morgan, лончи препарата для лечения ревматоидного артрита Kevzara и средства для лечения атопического дерматита Dupixent оказались вполне успешными.

По словам Косса, несмотря на все сложности, Sanofi продолжил выполнять свои обязательства в сегментах препаратов для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.