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Лента · В мире
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Sanofi сократит 400 рабочих мест в США

22.01.2018

И без того уже изрядно потрепанную команду медицинских представителей компании Sanofi, занимающихся продвижением в США противодиабетических препаратов и ЛС для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ждет очередной раунд увольнений, сообщает FiercePharma. Официальный представитель компании подтвердил планы сокращения 400 рабочих мест.

Sanofi не раскрыла информацию о расходах на реструктуризацию или целевых показателях экономии. В компании подчеркнули, что не будет срывов в работе команды медрепов сердечно-сосудистого дивизиона, занимающихся продажами ингибитора PCSK9 Praluent для снижения уровня холестерина.

В разосланном по электронной почте сообщении официального представителя Sanofi Эшли Косса говорится, что реорганизация позволит компании «продолжить адаптацию к постоянно меняющейся ситуации на рынке и сосредоточиться на недавних лончах, одновременно создавая условия для успеха в будущем».

Наряду с производителями противодиабетических препаратов Eli Lilly и Novo Nordisk, французский фармгигант много лет страдает от давления, создаваемого плательщиками в США. Каждой из компаний пришлось провести реструктуризацию, чтобы адаптироваться к ситуации. В прошлом году Eli Lilly объявила о сокращении 3,5 тыс. рабочих мест, а годом ранее Novo Nordisk уводила 1 тыс. сотрудников. Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), еще один крупный игрок в сегменте лечения диабета, в октябре прошлого года сократил 1,8 тыс. позиций в продажах.

Sanofi не впервые проводит сокращения персонала под руководством генерального директора Оливье Брандикура. В декабре 2016 г. компания сообщила о планах сокращения 20% медпредов диабетического дивизиона в США, что вылилось в потерю сотен рабочих мест. В феврале 2016 г. компания уволила 500 сотрудников во Франции.

В дополнение к конкурентному давлению в диабетическом дивизионе, ингибитор PCSK9 Praluent компании Sanofi не оправдывает коммерческих ожиданий из-за ограничений со стороны плательщиков, которые последовали после одобрения препарата в 2015 г. С другой стороны, по заявлению руководства компании, сделанному в этом месяце на конференции по здравоохранению, организованной J.P. Morgan, лончи препарата для лечения ревматоидного артрита Kevzara и средства для лечения атопического дерматита Dupixent оказались вполне успешными.

По словам Косса, несмотря на все сложности, Sanofi продолжил выполнять свои обязательства в сегментах препаратов для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
сокращение
Sanofi
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Ежедневно препараты для лечения диабета компании Ново Нордиск используют более 28 млн пациентов, а это каждый второй пациент в мире.Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин.
Sanofi Диверсифицированная фармацевтическая компания. До лета 2011 года Sanofi-Aventis. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Персоны
Брандикур Оливье

Главный исполнительный директор Sanofi
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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