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«Сантэн» - официальный партнер «Ассоциации врачей-офтальмологов»

24.07.2018
Фото: слева направо: Паоло Гуффанти - вице-президент компании «Сантэн» по России, странам СНГ и Центральной и Восточной Европы; Соколов Александр Сергеевич - генеральный директор «Сантэн» в России; Нероев Владимир Владимирович - президент Общероссийской Ассоциации врачей-офтальмологов

Японская фармацевтическая компания «Сантэн», главным и единственным фокусом которой является направление офтальмологии, подтверждает свою приверженность ее развитию в России и становится официальным партнером Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов».

4 июля 2018 года Ассоциация врачей-офтальмологов и компания «Сантэн» подписали меморандум о взаимопонимании, основной направленностью которого станет сотрудничество с целью совместной реализации программ в области офтальмологии как для врачей- офтальмологов, так и для пациентов с заболеваниями органа зрения.
Партнерство предполагает проведение мероприятий и программ по популяризации осведомленности граждан РФ о заболеваниях органа зрения и важности ранней диагностики, с одной стороны, и по повышению качества профессиональных знаний врачей-офтальмологов – с другой.

На церемонии подписания меморандума президент Общероссийской Ассоциации врачей-офтальмологов, профессор В.В. Нероев сказал следующее:
«Совместный проект станет новым шагом в повышении качества оказываемой помощи пациентам с заболеваниями органа зрения, в частности, пациентам с глаукомой. Увеличение приверженности пациентов с глаукомой к терапии, а также снижение рисков прогрессирования заболевания будут являться основными задачами нашего партнерства с компанией «Сантэн» в рамках данного проекта».

Вице-президент компании «Сантэн» по России, странам СНГ и Центральной и Восточной Европы г-н Паоло Гуффанти в ответном слове высоко оценил те возможности, которые открывает подписание меморандума.
«Компания «Сантэн» является одним из ведущих глобальных игроков в области офтальмологии и известна своими инновационными разработками во многих ее областях, включая глаукому, синдром сухого глаза и другие направления. Благодаря партнерству «Сантэн» с Общероссийской Ассоциацией врачей-офтальмологов мы открываем новую страницу деятельности компании «Сантэн» на российском рынке. Подписание меморандума позволит совместными усилиями повысить уровень осведомленности врачей и пациентов о важной роли ранней диагностики глаукомы и повышения приверженности к терапии у пациентов, уже получающих лечение», – сказал он.

Александр Соколов, генеральный директор «Сантэн» в России, отметил:
«Я убежден, что серия образовательных и исследовательских проектов, намеченных в рамках исполнения задач меморандума, будет способствовать повышению общей значимости проблематики глаукомы среди врачей и пациентов, что в конечном итоге послужит улучшению качества диагностики и ведения пациентов, а также понизит риски прогрессирования заболевания. Впереди серьезная работа, и для нас большая честь стать официальным партнером Общероссийской Ассоциации врачей-офтальмологов».

Сантэн - фармацевтическая компания, специализирующаяся в области офтальмологии. Завоевав прочное положение на японском рынке рецептурных офтальмологических препаратов, компания Сантэн вышла на мировой рынок. На протяжении 20 лет Сантэн действует в Европе и продолжает укреплять свои позиции в других странах мира, стремясь предоставлять возможность получить доступ к инновационным методам лечения как можно более широкому кругу пациентов и медицинских специалистов.

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Метки
офтальмология
АО Сантэн
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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