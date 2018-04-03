Сенаторы заинтересовались резким повышением цены на lomustine

Трое американских сенаторов затребовали у фармацевтической компании Tri-Source информацию, которая позволит им лучше понять факторы, которые способствовали резкому повышению цены на старый противоопухолевый препарат lomustine, сообщает The Wall Street Journal.

Исполнительный директор Tri-Source Роберт ДиКричи одновреманно занимает аналогичную должность в компании NextSource (подразделение Tri-Source), которая продает lomustine под торговым наименованием Gleostine.

В письме в адрес Роберта ДеКричи сенаторы ставят вопрос о примерно 1400%-ном повышении цены на самую высокую дозировку lomustine в декабре 2017 г. до 768 долл. за капсулу. В 2013 г. NextSource приобрела права на препарат у Bristol-Myers Squibb, которая много лет продавал его под брендом CeeNU по цене 50 долл. за капсулу.

В феврале 2018 г. NextSource снова подняла цену на 20% – до 922 долл. за капсулу.

Как отметили в компании, она предоставляет пациентам широкую программу финансовой помощи, по которой некоторые пациенты, испытывающие финансовые затруднения, получают его бесплатно или с большой скидкой независимо от наличия медицинской страховки.