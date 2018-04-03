 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
119

Сенаторы заинтересовались резким повышением цены на lomustine

03.04.2018

Трое американских сенаторов затребовали у фармацевтической компании Tri-Source информацию, которая позволит им лучше понять факторы, которые способствовали резкому повышению цены на старый противоопухолевый препарат lomustine, сообщает The Wall Street Journal.

Исполнительный директор Tri-Source Роберт ДиКричи одновреманно занимает аналогичную должность в компании NextSource (подразделение Tri-Source), которая продает lomustine под торговым наименованием Gleostine.

В письме в адрес Роберта ДеКричи сенаторы ставят вопрос о примерно 1400%-ном повышении цены на самую высокую дозировку lomustine в декабре 2017 г. до 768 долл. за капсулу. В 2013 г. NextSource приобрела права на препарат у Bristol-Myers Squibb, которая много лет продавал его под брендом CeeNU по цене 50 долл. за капсулу.

В феврале 2018 г. NextSource снова подняла цену на 20% – до 922 долл. за капсулу.

Как отметили в компании, она предоставляет пациентам широкую программу финансовой помощи, по которой некоторые пациенты, испытывающие финансовые затруднения, получают его бесплатно или с большой скидкой независимо от наличия медицинской страховки.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.03.2018 Дональд Трамп обещает снизить цены на лекарства
02.03.2018 ФАС разъясняет вопросы формирования отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП
12.02.2018 Администрация Дональда Трампа предлагает пути снижения цен на лекарства
18.01.2018 Законодатели взвешивают меры борьбы с высокими ценами на лекарства
10.01.2018 В Америке специалисты вновь предупреждают об опасности полипрагмазии
Метки
повышение
цена
лекарства
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения