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Северин Шван: потеря патентной защиты на ряд препаратов скажется на прибыльности Roche

16.01.2018

Исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Roche Северин Шван признал, что потеря патентной защиты на некоторые высокодоходные препараты скажется на прибыльности компании, несмотря на то, что у нее в разработке имеются новые перспективные продукты, пишет газета Financial Times.

Он также указал на необходимость реалистичного подхода к прогнозам на 2018 г.

По его словам, 2017 г. был одним из наиболее благополучных для компании в плане расширения продуктового портфеля.

В декабре 2017 г. FDA одобрило препарат Ogivri (trastuzumab-dkst) для лечения HER2-положительного рака молочной железы компании Mylan, который стал первым одобренным в США биоаналогом препарата Herceptin (trastuzumab) компании Roche. В настоящее время Ogivri находится на рассмотрении европейского регулятора.

Кроме того, в прошедшем году в Европе были одобрены биосимиляры препарата MabThera (rituximab), в т.ч. Rixathon и Truxima, разработанные компаниями Novartis и Celltrion соответственно.

В США конкуренция грозит и препарату Avastin (bevacizumab), хотя его патентная защита истекает в 2020 г.

В 2017 г. объем продаж Herceptin, MabThera и Avastin составил по 7 млрд долл.

Между тем, несмотря на некоторые неудачи в области клинических исследований, постигшие Roche в 2017 г., в частности по препарату для лечения возрастной макулярной дегенерации lampalizumab, компания завершила год с положительными результатами КИ III фазы HAVEN 3 препарата Hemlibra (emicizumab-kxwh) для лечения гемофилии. Также положительными стали результаты завершающей стадии КИ IMpower150 trial, согласно которым комбинированное применение Tecentriq (atezolizumab) и Avastin совместно с химиотерапией значительно снижает риск ухудшения состояния и летального исхода у пациентов с прогрессирующим несквамозным немелкоклеточным раком легкого в качестве терапии первой линии.

Еще одним положительным результатом 2017 г. является расширение FDA показаний по препарату Perjeta (pertuzumab), которые теперь включают комбинацию с Herceptin и химиотерапией для адъювантной терапии HER2-положительного рака молочной железы на ранней стадии у пациентов с высоким риском рецидива.

В декабре Roche расширила свой портфель противоопухолевых препаратов за счет приобретения компании Ignyta за 1,7 млрд долл. Эта сделка вполне соответствует политике компании в сфере слияний/поглощений, направленной на осуществление небольших точечных сделок, дополняющих уже имеющийся ассортимент или технологии.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Персоны
Шван Северин

Исполнительный директор Roche
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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