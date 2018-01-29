Американские фармкомпании ожидают всплеска консолидации

Конгресс сделал президенту Дональду Трампу царский рождественский подарок, одобрив налоговую реформу, символизирующую тектонический сдвиг в области налогообложения корпораций. В результате реформы биофармацевтические компании смогут сэкономить миллиарды долларов благодаря снижению ставки корпоративного налога с 35 до 21%. Еще одним положением реформы является возможность репатриации зарубежной прибыли по сниженной ставке (8—15,5% против прежних 35%), пишет Reuters.