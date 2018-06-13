Составлен прогноз TOP10 рецептурных препаратов по глобальному объему продаж в 2024 г.

Несмотря на происшедшие и грядущие изменения в мировой фарминдустрии, по меньшей мере один факт остается в ближайшие годы неизменным - лидерство препарата Humira компании AbbVie, который, согласно прогнозам, будет прочно занимать первую строчку рейтинга в 2024 г., говорится в ежегодном отчете Evaluate Pharma.

Глобальный объем продаж рецептурных лекарственных препаратов в 2024 г. составит 1,2 трлн долл.

В 2017 г. глобальный объем продаж Humira составил 18,9 млрд долл. По оценке экспертов инвестиционно-аналитической компании Jefferies, через семь лет этот показатель снизится на 3% – до 15,23 млрд долл., но, все равно, ближайшие преследователи останутся далеко за ним; пик продаж препарата придется на 2019 г. (20,9 млрд долл.).

На второй позиции рейтинга препарат Keytruda компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) с объемом продаж 12,69 млрд долл. За ним следуют Revlimid (Celgene, 11,93 млрд долл.), Opdivo (Bristol-Myers Squibb, 11,25 млрд долл.) и Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer, 10,54 млрд долл.).

Успех препарата Humira зависит от нескольких факторов, главным из которых является отсутствие конкуренции со стороны биосимиляров в США. AbbVie удалось заключить соглашения с разработчиками биосимиляров Amgen и Samsung Bioepis, по условиям которых они не выведут на американский рынок свои продукты до 2023 г. Эксперты сомневаются, что может появиться какой-либо другой производитель биосимиляров, способный составить конкуренцию AbbVie. Немаловажную роль сыграет и повышение цены на препарат, которая за последние пять лет увеличилась более чем вдвое.

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