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Лента · В мире
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Составлен прогноз TOP10 рецептурных препаратов по глобальному объему продаж в 2024 г.

13.06.2018

Несмотря на происшедшие и грядущие изменения в мировой фарминдустрии, по меньшей мере один факт остается в ближайшие годы неизменным - лидерство препарата Humira компании AbbVie, который, согласно прогнозам, будет прочно занимать первую строчку рейтинга в 2024 г., говорится в ежегодном отчете Evaluate Pharma.

Глобальный объем продаж рецептурных лекарственных препаратов в 2024 г. составит 1,2 трлн долл.

В 2017 г. глобальный объем продаж Humira составил 18,9 млрд долл. По оценке экспертов инвестиционно-аналитической компании Jefferies, через семь лет этот показатель снизится на 3% – до 15,23 млрд долл., но, все равно, ближайшие преследователи останутся далеко за ним; пик продаж препарата придется на 2019 г. (20,9 млрд долл.).

На второй позиции рейтинга препарат Keytruda компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) с объемом продаж 12,69 млрд долл. За ним следуют Revlimid (Celgene, 11,93 млрд долл.), Opdivo (Bristol-Myers Squibb, 11,25 млрд долл.) и Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer, 10,54 млрд долл.).

Успех препарата Humira зависит от нескольких факторов, главным из которых является отсутствие конкуренции со стороны биосимиляров в США. AbbVie удалось заключить соглашения с разработчиками биосимиляров Amgen и Samsung Bioepis, по условиям которых они не выведут на американский рынок свои продукты до 2023 г. Эксперты сомневаются, что может появиться какой-либо другой производитель биосимиляров, способный составить конкуренцию AbbVie. Немаловажную роль сыграет и повышение цены на препарат, которая за последние пять лет увеличилась более чем вдвое.

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
объем продаж
рецептурные препараты
прогноз
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
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