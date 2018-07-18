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Лента · В мире
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Составлен рейтинг TOP50 фармкомпаний по глобальному объему продаж рецептурных ЛП

18.07.2018

Несмотря на непрекращающиеся изменения в мировой биофарме и здравоохранении (новые достижения медицины, давление на системы ценообразования на лекарства и т.д.), рейтинг пятидесяти крупнейших глобальных компаний за 2017 г. не претерпел особых изменений, пишет Pharmaceutical Executive в соавторстве с Evaluate Pharma. Разве что некоторые компании поменялись местами. Возглавляет рейтинг по традиции Pfizer с объемом продаж 54,34 млрд долл.

Первую десятку замыкает Amgen с показателем объема продаж 21,79 млрд долл., вторую – Takeda (13,58 млрд долл.). Наибольший прирост продаж рецептурных ЛП показали AbbVie и Johnson & Johnson – 9,7% и 8,6% соответственно.

Что касается роста расходов на R&D, то по этому показателю в лидерах Shire (21,6%), AbbVie (16,3%), Bristol-Myers Squibb (9,5%) и Sanofi (8,1%).

Подробнее читайте в ближайшем номере "ФВ".

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
рейтинг
объем продаж
рецептурные препараты
фармкомпании
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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