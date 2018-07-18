Составлен рейтинг TOP50 фармкомпаний по глобальному объему продаж рецептурных ЛП

Несмотря на непрекращающиеся изменения в мировой биофарме и здравоохранении (новые достижения медицины, давление на системы ценообразования на лекарства и т.д.), рейтинг пятидесяти крупнейших глобальных компаний за 2017 г. не претерпел особых изменений, пишет Pharmaceutical Executive в соавторстве с Evaluate Pharma. Разве что некоторые компании поменялись местами. Возглавляет рейтинг по традиции Pfizer с объемом продаж 54,34 млрд долл.
Первую десятку замыкает Amgen с показателем объема продаж 21,79 млрд долл., вторую – Takeda (13,58 млрд долл.). Наибольший прирост продаж рецептурных ЛП показали AbbVie и Johnson & Johnson – 9,7% и 8,6% соответственно.
Что касается роста расходов на R&D, то по этому показателю в лидерах Shire (21,6%), AbbVie (16,3%), Bristol-Myers Squibb (9,5%) и Sanofi (8,1%).
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