 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
98

Stada AG подвела итоги первого полугодия 2018 года

10.08.2018

«В первом полугодии 2018 года бизнес Stada Arzneimittel AG развивался в соответствии с нашими ожиданиями. Мы добились двузначного увеличения ключевых финансовых показателей компании, а также значительного прироста в сегменте дженериков. За последние шесть месяцев Stada AG удалось серьезно продвинуться вперед в своей новой стратегии. Компания приобрела права на шампунь для лечения перхоти «Низорал», а также планирует продвигать препарат для лечения болезни Паркинсона APO-Go не только в Германии, но и в скандинавских странах. Таким образом, мы находимся на пути к достижению наших целей в 2018 г.», - сообщил генеральный директор Stada Arzneimittel AG Клаудио Альбрехт.

Объявленные продажи группы снизились на 1% в первом полугодии 2018 г. – до 1 137,5 млн евро. Скорректированная выручка группы с учетом валютных и портфельных эффектов зафиксировала рост на уровне 5%, достигнув 1 171,6 млн евро.

За отчетный период показатель объявленной EBITDA вырос на 18% до 260,6 млн евро, показатель скорректированной EBITDA увеличился на 10% и составил 261,7 млн евро.

Объявленная чистая прибыль компании выросла на 83% за первые шесть месяцев текущего финансового года, достигнув 165,3 млн евро. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% - до 149,7 млн евро.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился до 95 млн евро за первые шесть месяцев 2018 г. В первом полугодии 2017 г. он составил 89,5 млн евро.

В первом полугодии 2018 г. объем объявленных продаж в сегменте дженериков достиг 672,4 млн евро, что соответствует показателям за аналогичный отчетный период в 2017 г. Скорректированная выручка в этом сегменте с учетом валютных и портфельных эффектов продемонстрировала рост на 4% до 684,8 млн евро. В целом, дженерики принесли 59% консолидированной выручки (первое полугодие 2017 г. — 59%). Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% и составил 183,6 млн евро.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
28.06.2018 Stada купила у Janssen бренд «Низорал»
09.03.2018 STADA в ближайшие три года инвестирует в разработку биосимиляров более 100 млн евро
02.03.2018 EMA приняла к рассмотрению повторную заявку на биосимиляр препарата Neulasta
01.02.2018 Топ-менеджер Novartis займет пост исполнительного директора Stada
04.01.2018 Миллиардные сделки слияния и поглощения 2017 года в фармацевтическом секторе
Метки
Stada
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения