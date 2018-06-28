Stada купила у Janssen бренд «Низорал

Stada Arzneimittel приобрела права на лечебный шампунь против перхоти «Низорал» у компании Janssen. Об этом официально сообщил немецки производитель. Сумма сделки не раскрывается.

В дополнение к зонтичному бренду «Низорал» Stada также приобретает локальные бренды (Nizoril, Nizorelle, Terzolin, Fungarest, Ketoderm, Oranozol, Triatop). «Низорал-крем» для лечения кожных инфекций будет частью покупки только в Италии и Дании; во всех других странах права на эту форму выпуска останутся у Janssen и ее филиалов.

В 2017 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) объем продаж бренда составил около 33 млн евро. По словам старшего вице-президента компании по России и СНГ Дмитрия Ефимова, в 2017 г. продажи бренда в России составили 5,82 млн евро, а в странах СНГ - 190 тыс. евро. Более 50% годовых продаж приходится на Россию, Италию, Великобританию, Польшу и на Ближний Восток.

«В ближайшие несколько месяцев мы будем тесно взаимодействовать с продавцом, чтобы обеспечить плавный переход в дистрибуции», - пояснил Дмитрий Ефимов.

По словам источника Reuters, немецкая компания за бренд могла заплатить около 200 млн евро.