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Stada купила у Janssen бренд «Низорал

28.06.2018

Stada Arzneimittel приобрела права на лечебный шампунь против перхоти «Низорал» у компании Janssen. Об этом официально сообщил немецки производитель. Сумма сделки не раскрывается.

В дополнение к зонтичному бренду «Низорал» Stada также приобретает локальные бренды (Nizoril, Nizorelle, Terzolin, Fungarest, Ketoderm, Oranozol, Triatop). «Низорал-крем» для лечения кожных инфекций будет частью покупки только в Италии и Дании; во всех других странах права на эту форму выпуска останутся у Janssen и ее филиалов.

В 2017 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) объем продаж бренда составил около 33 млн евро. По словам старшего вице-президента компании по России и СНГ Дмитрия Ефимова, в 2017 г. продажи бренда в России составили 5,82 млн евро, а в странах СНГ - 190 тыс. евро. Более 50% годовых продаж приходится на Россию, Италию, Великобританию, Польшу и на Ближний Восток.

«В ближайшие несколько месяцев мы будем тесно взаимодействовать с продавцом, чтобы обеспечить плавный переход в дистрибуции», - пояснил Дмитрий Ефимов.

По словам источника Reuters, немецкая компания за бренд могла заплатить около 200 млн евро.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Stada
ОТС-препараты
Janssen
Компании
STADA Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса международного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году, штаб-квартира находится в Германии, входит в ТОП-5 дженериковых компаний мира. STADA CIS входит в тройку ведущих фармпроизводителей России. Холдинг ведет деятельность в трех основных направлениях: разработка, производство и продвижение лекарственных средств.
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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