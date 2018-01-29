Takeda и Zinfadel прекращают КИ III фазы препарата для лечения болезни Альцгеймера

По исследованиям средств для лечения болезни Альцгеймера (БА) нанесен еще один удар: прекращено клиническое исследование (КИ) III фазы, в котором изучали влияние противодиабетического препарата pioglitazone на легкие когнитивные нарушения (ЛКН) у пациентов с БА, сообщает Pharma Times.

Компании Takeda и Zinfandel Pharmaceuticals прекратили КИ TOMORROW после того, как анализ целесообразности показал неэффективность препарата для замедления наступления ЛКН.

В заявлении компаний подчеркивается, что данное решение не связано с качеством изучаемого препарата или процедурами исследования.

Теперь компании проведут дальнейший анализ данных, включая эффективность алгоритма оценки рисков с использованием генетических биомаркеров, «в надежде, что эта информация сможет, в конечном итоге, помочь в глобальной борьбе с БА».

Президент Zinfandel Энн Сондерс отметила, что исследование «предоставило уникальные возможности», и что «объем и качество клинических данных, полученных в исследовании TOMMORROW, позволит сделать ценные выводы в отношении ранних стадий развития БА и внести вклад в снижение бремени болезни».