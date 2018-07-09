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Takeda продает штаб-квартиру в Осаке

09.07.2018

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd намерена продать свою старую штаб-квартиру в г. Осака, сообщает издание Nikkei со ссылкой на информированные источники. Компания планирует выручить за здание штаб-квартиры и прилегающие постройки порядка 60 млрд иен (542,3 млн долл.), которые пойдут на финансирование сделки по приобретению британской Shire за 62 млрд долл.

Покупатель определится уже в текущем году.

Takeda, основанная в 1781 г. в Осаке, открыла новую штаб-квартиру в Токио.

Исполнительный директор Takeda Кристоф Уэбер заявил, что после слияния с Shire штаб-квартира компании останется в Японии.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
продажа
штаб-квартира
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Персоны
Вебер Кристоф

Президент и исполнительный директор Takeda Pharmaceutical
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