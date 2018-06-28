Термостабильный препарат carbetocin может спасти тысячи женщин от избыточного послеродового кровотечения

Согласно данным исследования, одним из организаторов которого явилась ВОЗ, новый препарат для предотвращения избыточного кровотечения у женщин в послеродовой период может спасти тысячи жизней в беднейших странах, сообщает агентство Reuters.

По результатам клинического исследования, опубликованным в минувшую среду в журнале New England Journal of Medicine, термостабильный препарат carbetocin, производимый компанией Ferring Pharmaceuticals, обладает безопасностью и эффективностью с точки зрения предотвращения избыточного послеродового кровотечения. В исследовании участвовали 30 тыс. женщин, родивших детей естественным путем, в 10 странах: Аргентине, Великобритании, Египте, Индии, Кении, Нигерии, Сингапуре, Таиланде, Уганде и ЮАР.

Carbetocin устойчив к транспортировке и применению в жарком климате, где хранение в холодных условиях является проблемой. Он сохраняет эффективность в течение, как минимум, трех лет даже при температуре 30°C и влажности воздуха 75%.

По информации официального представителя ВОЗ, следующим шагов станет подача заявок на регистрацию carbetocin странами, желающими использовать данный препарат. После этого может быть рассмотрена целесообразность его включения в список рекомендуемых ВОЗ препаратов для предотвращения послеродового кровотечения.