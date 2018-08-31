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Teva начинает передавать производство в Израиле на контрактную площадку

31.08.2018

Rekah Pharmaceuticals («Река Фармасьютикалз») примет на себя обязанности по производству определенных препаратов из портфеля компании Teva («Тева»), сообщает In-Pharma Technologist.

В уведомлении, направленном Фондовой бирже Тель-Авива, Rekah Pharmaceuticals информирует о подписании соглашения с Teva сроком на 10 лет о производстве ряда рецептурных и безрецептурных препаратов, а также госпитальных изделий для пациентов с различными типами недержания.

На период действия соглашения Teva сохранит за собой право на размещение своего названия на производимых Rekah товарах, а также будет выполнять маркетинговые функции.

По условиям соглашения, Rekah имеет право автоматически продлить срок функций контрактного производителя еще на 3 года. Непосредственно производственные функции будет выполнять Vitamed Pharmaceutical («Витамед Фармасьютикал»), дочерняя компания Rekah.

С момента назначения в прошлом году Каре Шульца на должность генерального директора Teva компания открыто обсуждает свои планы по минимизации производственной сети. Это уже вылилось в объявление о закрытии 20–25 производственных площадок во всем мире до конца 2020 г., включая часть заводов в Израиле.

Эти действия направлены на снижение расходов в связи с тяжелым долговым бременем, которое Teva несет после ряда приобретений, в частности компании Actavis, а также в связи с давлением, которое оказало на нее замедление роста рынка дженериков в США.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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