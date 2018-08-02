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Лента · В мире
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Teva повышает прогноз по прибыли на акцию, несмотря на снижение квартального объема продаж

02.08.2018

Во II квартале 2018 г. объем продаж израильской фармацевтической компании Teva сократился на 18% и составил 4,7 млрд долл., что совпадает с прогнозами аналитиков, сообщает FirstWord Pharma. Чистый квартальный убыток составил 241 млн долл. против убытка 6 млрд долл. годом ранее. Как отметили в компании, снижение объема продаж напрямую связано с дженериковым бизнесом в США.

В Северной Америке квартальный объем продаж сократился на 29% и составил 2,3 млрд долл. на фоне снижения показателя по препарату Copaxone и динамики бизнеса в США в целом.

В Европе объем продаж вырос на 3%, составив 1,3 млрд долл.

На других зарубежных рынках квартальный объем продаж сократился на 11% – до 789 млн долл., в основном, из-за более низких, чем ожидалось показателей в Японии и России.

По прогнозу Teva, в 2018 г. объем продаж составит 18,5–19,0 млрд долл. Компания повысила прогноз прибыли на акцию с 2,40–2,65 долл. до 2,55–2,80 долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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