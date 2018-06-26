Tissue Regenix будет поставлять в Великобританию остеоиндуктивные имплантаты

Британская ассоциация по вопросам пересадки человеческих органов (HTA) выдала группе компаний Tissue Regenix, работающей в сегменте регенеративных медицинских изделий, лицензию на импорт и дистрибуцию портфеля продуктов на основе человеческих тканей из США для применения на рынке Великобритании, сообщает PharmaTimes.

Первоначально лицензию HTA будут использовать для ввоза в Великобританию остеоиндуктивных имплантатов BioRinse компании CellRight с предприятия в Сан-Антонио (штат Техас, США).

Tissue Regenix приобрела компанию CellRight в августе прошлого года.

По словам генерального директора группы компаний Стива Колдуэлла, получение лицензии HTA является основным этапом в процессе интеграции компании CellRight в группу Tissue Regenix. Это позволит импортировать продукцию из портфеля BioRinse в Великобританию и со временем распространять ее в других странах Европы, где растет спрос на новые технологии регенеративной медицины.