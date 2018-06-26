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Tissue Regenix будет поставлять в Великобританию остеоиндуктивные имплантаты

26.06.2018

Британская ассоциация по вопросам пересадки человеческих органов (HTA) выдала группе компаний Tissue Regenix, работающей в сегменте регенеративных медицинских изделий, лицензию на импорт и дистрибуцию портфеля продуктов на основе человеческих тканей из США для применения на рынке Великобритании, сообщает PharmaTimes.

Первоначально лицензию HTA будут использовать для ввоза в Великобританию остеоиндуктивных имплантатов BioRinse компании CellRight с предприятия в Сан-Антонио (штат Техас, США).

Tissue Regenix приобрела компанию CellRight в августе прошлого года.

По словам генерального директора группы компаний Стива Колдуэлла, получение лицензии HTA является основным этапом в процессе интеграции компании CellRight в группу Tissue Regenix. Это позволит импортировать продукцию из портфеля BioRinse в Великобританию и со временем распространять ее в других странах Европы, где растет спрос на новые технологии регенеративной медицины.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
имплантат
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
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Цена ошибки
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