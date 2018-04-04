TOP15 препаратов, теряющих патентную защиту в 2018 г.

Каждый год десятки брендированных препаратов теряют патентную защиту. В текущем году также многие оригинальные препараты останутся без маркетинговой эксклюзивности, открывая дорогу на рынок более дешевым аналогам. И все же 2018 г. выделяется по сравнению с прошлыми патентными обвалами, пишет FiercePharma.
Отличие патентного обвала 2018 г. эксперты определяют одним словом: биосимиляры. В прошлом потеря патентной защиты для производителей оригинальных препаратов означала просто наплыв дженериков и, соответственно, снижение продаж. В текущем году это тоже есть, поскольку не все препараты, теряющие патентную защиту, являются биологическими. Отличие заключается в том, что истечение срока действия патентов на препараты биологического происхождения не всегда сразу открывает двери перед аналогами. Как отмечают эксперты, начинаются этакие «танцы», в которых принимают участие регуляторные органы (в основном, в США), плательщики и врачи, которым биосимиляры порой не внушают доверия.
Именно биопрепарат занимает первую строчку среди TOP15 препаратов, которым грозит конкуренция со стороны аналогов в 2018 г. Критерием для составления рейтинга стал объем продаж оригинальных препаратов.
Итак, лидирует мегаблокбастер Rituxan компании Roche. Угроза со стороны производителей биосимиляров заставляет компанию прикладывать максимум усилий для поиска новых источников дохода, в т.ч. новых препаратов.
Эксперты FiercePharma включили в нынешний рейтинг не только препараты, патентная защита которых истекает в 2018 г., но и такие, патентная жизнь которых «завершилась» раньше, но аналогов на рынке еще нет.
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