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Torrent Pharmaceuticals отказалась от приобретения европейского дженерикового бизнеса Sanofi

05.04.2018

Индийская фармацевтическая компания Torrent Pharmaceuticals отозвала предложение о приобретении дженериковой компании Zentiva (подразделение французской Sanofi), сообщает индийская деловая газета Business Standard со ссылкой на информированные источники. По их словам, в компании посчитали запрашиваемую цену слишком высокой.

Индийская компания была готова предложить 2 млрд евро.

В настоящее время Torrent активно занимается интеграцией в свой бизнес другой индийской фармкомпании – Unichem.

Некоторые аналитики полагают, что Torrent изначально не была заинтересована в приобретении Zentiva. Целью компании было получить информацию о стоимости европейских активов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Zentiva
Torrent Pharmaceuticals
Sanofi
Фармвестник-ТВ
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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