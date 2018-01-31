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Лента · В мире
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Три американских гиганта в разных областях создадут новую компанию в сфере здравоохранения

31.01.2018

В минувший вторник Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase объявили о заключении соглашения по созданию некоммерческой компании в сфере здравоохранения с целью снижения расходов для своих сотрудников в США, сообщает FirstWord Pharma. Стороны сообщили, что новая компания изначально сосредоточит свои усилия на разработке технологических решений для предоставления упрощенных по форме, высококачественных и прозрачных медицинских услуг по разумной цене.

Президент Amazon Джефф Безос прокомментировал сложность системы здравоохранения и заметил, что стороны соглашения принимают вызов, хорошо осознавая степень трудности. В то же время, председатель Совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт отметил общее понимание сторонами того, что «вложение коллективных ресурсов в лучшие таланты страны сможет со временем способствовать сдерживанию роста расходов на здравоохранение».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что новая компания изначально будет уделять большое внимание использованию программного обеспечения и приложений, чтобы помочь сотрудникам снизить медицинские расходы, хотя, по мнению того же источника, со временем три компании могут предпочесть «самострахование» своих сотрудников. Другой источник добавил, что снижению расходов может способствовать бóльшая ценовая прозрачность в отношении визитов к врачам и лабораторных тестов, а также стимулирование прямых закупок определенных медицинских изделий.

Комментируя данную новость, аналитик компании Wells Fargo Дэвид Мэрис сказал, что сам факт того, что три крупные компании с высокой капитализацией планируют обуздать растущие расходы на здравоохранение, является еще одним признаком изменения маржи дженериков и оригинальных препаратов в долгосрочной перспективе.

Аналитик компании Jefferies Джаред Хольц добавил, что, если новой компании удастся сделать услуги медицинского страхования более доступными по цене на уровне персонала, то она сможет создать поистине «революционную» конкуренцию в отрасли, в которой новые игроки не появятся в течение нескольких лет, а то и десятилетий.

Впрочем, некоторые скептически настроенные аналитики прокомментировали новость как «информационный шум», «многие пытались, но мало у кого получилось» и даже «собака больше лает, чем кусает».

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
соглашение
Фармвестник-ТВ
31.01 «ФармNEWS»: РАФМ: «Регуляторная практика и развитие фармацевтического рынка»
30.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Итальянская фармкомпания поделилась секретами и планами
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
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