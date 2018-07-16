Три производителя валсартана добровольно отозвали свою продукцию с американского рынка

FDA предупредило медработников и пациентов о том, что компании Major Pharmaceuticals, Solco Healthcare и Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. добровольно отозвали из продажи в США валсартан, при производстве которого использовалась субстанция китайской компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, говорится на сайте FDA.

FDA обнаружило в составе субстанции N-nitrosodimethylamine (NDMA) в процессе лабораторных исследований, после чего последовал отзыв готовых продуктов из продажи. NDMA является потенциальным канцерогеном. По мнению экспертов, присутствие NDMA в активной субстанции может быть связано с изменением процесса ее производства.

Валсартан, произведенный с использованием субстанций других компаний, остается в продаже.