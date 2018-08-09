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Три шага к привлечению звездных sales force в стартапы

09.08.2018

Для многих стартапов и небольших фармацевтических компаний приобретение талантов в штат представляется сложной задачей. Особенно остро стоит вопрос с продажами, стартапы не могут предлагать соискателям зарплаты на уровне Большой фармы (Big Pharma) и, тем не менее, привлечь звезд им под силу, включив в ценностное предложение компании привлекательную идею и яркое будущее.

Отчет о зарплате медицинских представителей в США, опубликованный на Medreps.com показал, что уровень зарплат медпредставителей в небольших компаниях в среднем составляет 137 232 долл. в год. Зарплаты в крупных компаниях выше почти на 20 тыс. долл. - 155 249 долл. в год.

Разница существенная, тем не менее, эксперты Medreps.com рекомендуют не забывать о том, что на мотивацию персонала влияют не только зарплаты.

Пополнить команду звездами продаж стартапам поможет свежий взгляд на рынок и ставка на собственные плюсы.

1. Рассматривайте кандидатов с разнообразным опытом

Открытая в sales force вакансия вовсе не означает, что рассматривать нужно кандидатов исключительно с успешным опытом в фармацевтических продажах. Составьте список самых важных навыков, которые есть у «звездных» медрепов, подумайте, где эти навыки и качества могут быть также востребованы. Это поможет вам увидеть возможности для поиска талантов в других отраслях. Например, формирование и поддержание отношений является важной компетенцией медицинского представителя. Но эти навыки не являются исключительными для данной роли. Они также чрезвычайно важны для выходцев, к примеру, из FCMG (товары повседневного спроса).

2. Расскажите кандидатам о будущем

Футурологи не устают напоминать, что в ближайшие десятилетия ряд профессий исчезнет или будет автоматизирован. Есть много талантливых сотрудников, работающих на позициях или в отраслях, теряющих свою актуальность. Они часто задумываются о том, чтобы перейти на более перспективную должность/компанию. Стартапы всегда нацелены в будущее, и работа в них – отличная возможность для талантов не остаться не у дел.

Формируя ценностное предложение для потенциальных сотрудников, обрисуйте перспективы, расскажите о том, как важны для здравоохранения продукты, выпускаемые вашей компанией, как помогают они пациентам и какое позитивное будущее их ждет.

3. Говорите с сердцами соискателей

Медицинские представители должны не просто продвигать продукт, но видеть за своей деятельностью ценность - помощь людям. И в стартапах эта идея куда более живая, чем в крупных корпорациях, где за объемами нередко теряется облик конечного потребителя.

Эксперты советуют сформировать ценностное предложение вокруг миссии компании, рассказать о пациентах и о том, как продукты компании делают их жизнь лучше. Можно записывать короткие видео с реальными историями. Это поможет кандидатам увидеть за предложением о работе лицо компании и клиентов – конечных потребителей.

Стартапам и небольшим компаниям вовсе не обязательно уступать Большой фарме в борьбе за таланты. Если рекрутер видит сильные стороны своей организации и находит способы четко донести их кандидатам, компания сможете получить лучших сотрудников.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
персонал
стартапы
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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