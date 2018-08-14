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Цена на Spinraza cлишком высока для системы здравоохранения Великобритании

14.08.2018

Препарат Spinraza (nusinersen) компании Biogen («Байоджен»), предназначенный для лечения поражения мышц, сочли слишком дорогим для применения в рамках государственной системы здравоохранения Великобритании даже после того, как американский фармпроизводитель предложил скидку, сообщает агентство Reuters.

Spinraza, заявленная цена на который в США составляет 750 тыс. долл. в первый год лечения, приносит высокие прибыли на американском рынке. Но в Национальном институте охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE), регулирующем вопросы ценообразования, заявили о том, что не могут рекомендовать данный препарат как экономически эффективный.

В NICE озвучили свою позицию несмотря на то, что цена на Spinraza в Великобритании за первый год лечения составляет 450 тыс. фунтов стерлингов (573 тыс. долл.) с учетом нераскрываемой скидки, которую компания Biogen предложила Национальной службе здравоохранения.

Экспертный комитет NICE также высказал опасения по поводу существующих до сих пор существенных неопределенностей относительно отдаленных клинических эффектов препарата.

Spinraza – первый препарат, одобренный для лечения редкого и часто смертельного заболевания – спинальной мышечной атрофии.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дорогостоящие лекарства
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
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