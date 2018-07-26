 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
49

В 1-м полугодии прибыль Roche выросла на 35%

26.07.2018

В 1-м полугодии 2018 г. объем продаж швейцарской фармацевтической компании Roche увеличился на 7% и составил 28,1 млрд швейцарских франков (28,3 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 27,5 млрд франков. Продажи фармподразделения выросли на 6% – до 21,8 млрд франков (22 млрд долл.). Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 35%, составив 7,5 млрд франков (7,6 млрд долл.).

Объем продаж препарата Herceptin вырос на 2% – до 3,6 млрд франков (3,6 млрд долл.). В Европе показатель снизился на 5% – до 1,1 млрд франков (1,1 млрд долл.) на фоне конкуренции со стороны биосимиляров.

В 1-м полугодии объем продаж препарата MabThera/Rituxan сократился на 9% – до 3,5 млрд франков (3,5 млрд долл.). Показатель по препарату Avastin по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался неизменным – 3,4 млрд франков (3,4 млрд долл.).

Объем продаж препарата Perjeta вырос на 23% и составил 1,3 млрд франков (1,3 млрд долл.) благодаря его одобрению в качестве адъювантной терапии HER-позитивного рака молочной железы с высоким риском рецидива.

Продажи препарата Ocrevus выросли на 465% – до 1 млрд франков (1 млрд долл.). Показатель по препарату Tecentriq увеличился на 37% – до 320 млн франков (322 млн долл.).

Выручка по препарату Tamiflu снизилась на 11%, составив 320 млн франков (322 млн долл.). Показатель по препарату Tarceva сократился на 32% – до 298 млн франков (300 млн долл.).

В 2018 г. в компании ожидают рост продаж в пределах средних однозначных показателей при постоянных валютных курсах. Ранее этот показатель прогнозировался в пределах низких однозначных показателей. Рост прибыли на акцию также ожидается в пределах средних однозначных показателей. Без учета последствий налоговой реформы в США рост прибыли в целом будет соответствовать росту объема продаж.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.07.2018 Roche получает доступ к системе доставки препаратов на основе экзосом молока
18.07.2018 Противовирусный препарат Roche достиг конечных точек в клиническом исследовании III фазы
06.07.2018 Roche требует от Eli Lilly выплаты роялти в связи с нарушением патентных прав
28.06.2018 В США впервые за 20 лет будет одобрен препарат от гриппа с новым механизмом действия
25.06.2018 FDA сужает показания к применению препаратов Keytruda и Tecentriq
Метки
Roche
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения