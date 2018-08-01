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В 1-ом полугодии объем продаж рецептурных препаратов Boehringer Ingelheim составил 6,1 млрд евро

01.08.2018

В 1-ом полугодии 2018 г. объем продаж рецептурной фармпродукции немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») составил 6,1 млрд евро (7,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий показатель компании составил 8,6 млрд евро (10 млрд долл.).

Объем продаж препарата Jardiance увеличился на 68% при постоянных валютных курсах и составил 664 млн евро (776 млн долл.).

Продажи препарата Ofev выросли на 35% при постоянных валютных курсах, составив 531 млн евро (620 млн долл.).

Объем контрактного производства биофармацевтических препаратов составил 298 млн евро (348 млн долл.), что составляет около 3% общего объема продаж компании.

По прогнозу Boehringer Ingelheim, в 2018 г. темп роста объема продаж будет незначительным.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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