В 2017 г. объем продаж AbbVie составил 28,2 млрд долл.

В IV квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании AbbVie вырос на 14,1% и составил 7,7 млрд долл., превысив прогнозы (7,5 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Квартальные продажи препарата Humira увеличились на 14% – до 4,9 млрд долл. В компании ожидают, что в 2021 г. показатель продаж по препарату составит около 21 млрд долл.

За последние три месяца 2017 г. объем продаж препарата Imbruvica увеличился на 38,7% и составил 708 млн долл., что соответствует прогнозам.

Объем продаж препаратов для лечения гепатита C в IV квартале составил 510 млн долл., что на 63% превышает показатель за IV квартал 2016 г.

Продажи AndroGel упали на 19,6% – до 140 млн долл., показатель по Kaletra – на 14,3% – до 113 млн долл. Объем продаж Duodopa сократился на 27,6% – до 100 млн долл., Sevoflurane – на 1,5% – до 99 млн долл.

Квартальная чистая прибыль составила 52 млн долл. против 1,4 млрд в IV квартале 2016 г. В основном, спад обусловлен налоговыми выплатами в размере 1,1 млрд долл.

За весь 2017 г. объем продаж вырос на 10,4% и составил 28,2 млрд долл. Чистая прибыль составила 5,3 млрд долл. против почти 6 млрд долл. годом ранее.

Продажи Humira и Imbruvica в 2017 г. выросли на 14,6% и 40,5% до 18,4 млрд долл. и 2,6 млрд долл. соответственно. Объем продаж препаратов для лечения гепатита C сократился на 16,3% – до 1,3 млрд долл.

AbbVie повысила прогноз по прибыли на 2018 г. с 6,37–6,57 долл. до 7,33–7,43 долл. Аналитики прогнозируют 6,66 долл. Объем продаж ожидается 32 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 31 млрд долл.

Компания планирует инвестировать 2,5 млрд долл. в развитие бизнеса в США, в т.ч. в расширение производственных предприятий.