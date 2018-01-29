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Лента · В мире
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В 2017 г. объем продаж AbbVie составил 28,2 млрд долл.

29.01.2018

В IV квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании AbbVie вырос на 14,1% и составил 7,7 млрд долл., превысив прогнозы (7,5 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Квартальные продажи препарата Humira увеличились на 14% – до 4,9 млрд долл. В компании ожидают, что в 2021 г. показатель продаж по препарату составит около 21 млрд долл.

За последние три месяца 2017 г. объем продаж препарата Imbruvica увеличился на 38,7% и составил 708 млн долл., что соответствует прогнозам.

Объем продаж препаратов для лечения гепатита C в IV квартале составил 510 млн долл., что на 63% превышает показатель за IV квартал 2016 г.

Продажи AndroGel упали на 19,6% – до 140 млн долл., показатель по Kaletra – на 14,3% – до 113 млн долл. Объем продаж Duodopa сократился на 27,6% – до 100 млн долл., Sevoflurane – на 1,5% – до 99 млн долл.

Квартальная чистая прибыль составила 52 млн долл. против 1,4 млрд в IV квартале 2016 г. В основном, спад обусловлен налоговыми выплатами в размере 1,1 млрд долл.

За весь 2017 г. объем продаж вырос на 10,4% и составил 28,2 млрд долл. Чистая прибыль составила 5,3 млрд долл. против почти 6 млрд долл. годом ранее.

Продажи Humira и Imbruvica в 2017 г. выросли на 14,6% и 40,5% до 18,4 млрд долл. и 2,6 млрд долл. соответственно. Объем продаж препаратов для лечения гепатита C сократился на 16,3% – до 1,3 млрд долл.

AbbVie повысила прогноз по прибыли на 2018 г. с 6,37–6,57 долл. до 7,33–7,43 долл. Аналитики прогнозируют 6,66 долл. Объем продаж ожидается 32 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 31 млрд долл.

Компания планирует инвестировать 2,5 млрд долл. в развитие бизнеса в США, в т.ч. в расширение производственных предприятий.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AbbVie
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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