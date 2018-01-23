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В 2017 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 36,3 млрд долл.

23.01.2018

В IV квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов Johnson & Johnson вырос на 17,6% и составил 9,7 млрд долл., что в целом соответствует прогнозам аналитиков, сообщает FirstWord Pharma. Рост обусловлен приобретением швейцарской Actelion и показателями по новым продуктам.

Общий квартальный объем продаж Johnson & Johnson увеличился на 11,5% и составил 20,2 млрд

Johnson & Johnson завершила квартал с убытком 10,7 млрд долл. против прибыли 3,8 млрд долл. годом ранее. В компании это объясняют налоговыми выплатами.

За весь 2017 г. объем продаж рецептурных ЛП вырос на 8,3% и составил 36,3 млрд долл. Общий объем продаж за прошедший год увеличился на 6,3% – до 76,5 млрд долл. Прибыль упала с 16,5 до 1,3 млрд долл.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2018 г. прибыль на акцию составит 8,00–8,20 долл. Аналитики ожидают 7,88 долл. В компании полагают, что объем продаж составит 80,6–81,4 млрд долл. По мнению аналитиков, этот показатель составит 80,7 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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